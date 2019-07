Fernanda Pinilla tras el Mundial: 'Me da miedo que este exitismo sea ahora y nunca más'

Tras disputar el primer Mundial Femenino Adulto de su historia, y quedar eliminadas dramáticamente de los octavos de final, las jugadoras de la Selección Chilena partieron a sus respectivas vacaciones, para luego preparar la temporada 2019-20 en sus diversos desafíos.

Una de ellas es Fernanda Pinilla, quien se integró al plantel mundialista de la Roja Femenina por la lesión de Ana Gutiérrez. Tras la experiencia, la volante sostuvo que: "el balance es súper positivo. Lo que vivimos entrega esperanza e ilusión para el futuro de la Selección. Fue el primer Mundial y competimos con potencias de igual a igual", comentó en conversación con La Tercera.

"No soy amiga muy cercana de Pancha. Solo atiné a abrazarla y decirle ‘tira para arriba, Negra’. Entiendo la responsabilidad de tirar un penal. Yo he estado en esa posición. Al fallar sientes que le fallaste a tu equipo. Pero esto es un deporte de equipo", agregó sobre el penal fallado por Francisca Lara, que impidió a Chile seguir avanzando en el torneo.

Sobre la cuestionada continuidad de José Letelier, Pinilla comentó que: "es valorable el trabajo que hizo. Se puede conversar, sí, pero tal vez todas están esperando que aparezcan personas con mucha más experiencia en temas de selección y mundiales", dijo la mediocampista.

Respecto al futuro de la Selección Chilena Femenina, Pinilla aseveró que: "me da mucho miedo que este exitismo sea ahora y nunca más. O que tengamos que desaparecer de nuevo del ranking FIFA, o años más para pensar que estamos de nuevo en el Mundial. Lo que me da más miedo es que las niñas se desmotiven del fútbol y se salgan.

Otro de los temas que tocó fue sobre la sexualidad en el fútbol. Pinilla confesó que: "todos sabían antes de esa entrevista que era lesbiana, que tenía mi pareja, que tenía una relación. Uno como que no se espera que esas cosas vayan a afectar en el fútbol. Yo hacía referencia a lo que pasa en Chile si uno comunica su orientación sexual".

"Sí me he sentido discriminada por ser lesbiana. Cuando era más niña. Por gente que trabaja en los equipos, no por mis compañeras. Estando en una Selección Sub 17, con 16 años, a un entrenador se le ocurrió hacer una charla para preguntarnos nuestra orientación sexual. No le vi ni le veo sentido", agregó en la conversación.

Al finalizar, sostuvo que para los hombres es más difícil aceptar la homosexualidad en el mundo del fútbol: "todo este prejuicio viene del machismo de la sociedad. Lo que se espera del machismo es que el hombre sea bien hombrecito, bien fuerte. Para los hombres es más difícil manifestar que se tienen esas sensibilidades por otro hombre. En el fútbol debe pasar eso, pero en el fútbol masculino la homosexualidad sí se esconde, mucho más. Por el simple hecho del machismo que gobierna la sociedad", cerró.