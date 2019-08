Felipe Peñaloza se descarga tras acusación de doping en Colombia: 'Ahora nadie nos quiere auspiciar'

Felipe Peñaloza explotó. Hace varias semanas empezaron sus problemas, en la víspera de los Juegos Panamericanos, luego que lo acusaran junto a Antonio Cabrera de consumir clonazepam en Colombia, sustancia que está prohíbida en el ciclismo.

Pese a lo anterior, logró realizar unos fantásticos Juegos, donde obtuvo dos medallas de bronce y una de oro para nuestro país, aunque esto no terminó siendo suficiente para su bienestar.

Así lo explicó el deportista en entrevista con Emol, señalando que "pese a toda la mala onda, respondimos bien. Hasta ahora estoy con depresión. O no sé si es depresión, pero estoy desanimado porque encuentro que nos han atacado mucho aún habiendo ganado. Me desgasta. En el momento fue muy estresante y los deportistas dependemos en un 95% de la concentración y el poder de la mente. Me afectó mucho".



En esa línea, añadió al medio: "Yo dije: quiero correr, demostrar la calidad de ciclista que soy. Nos paramos de igual a igual frente a todo el mundo y logramos lo imposible. Ganarle a los estadounidenses era muy difícil y lo pudimos lograr con toda la garra y con todos los problemas que hubo. Fue espectacular, es la medalla más dura que me ha tocado vivir".

Finalmente, Felipe dijo sentirse sumamente preocupado, porque pese al gran éxito en Lima, no ha logrado conseguir auspiciadores.

"Fue un daño lo que nos hicieron los diarios y con nuestros abogados queremos hacer que paguen, porque mancharon una imagen antes de viajar, para que corriéramos mal. Ahora, que estamos buscando auspiciadores, vienen y nos lanzan otra nota. Nos perjudica, es complicado lo que estamos pasando ahora, porque queremos clasificar a los Juegos Olímpicos y no tenemos auspiciadores. Nadie nos quiere auspiciar. Tenemos un estrés tremendo", cerró.