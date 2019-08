Felipe Gutiérrez: 'Para todo futbolista lo más importante es jugar en su selección'

El volante chileno, Felipe Gutiérrez, habló sobre sus sensaciones que le dejó una nueva nominación a la Selección Chilena, para los amistosos ante Argentina y Honduras de septiembre, además de referirse a sus deseos de volver algún día a jugar en la Universidad Católica.

Consultado sobre si sigue con frecuencia la campaña de la UC, aseguró en entrevista con EnCancha, que "siempre estoy viendo y cuando puedo acompañarlos, lo hago. El otro día vi el clásico. He visto bastante al equipo”.

En esa línea, el mediocampista se refirió a un eventual regreso al club de sus amores. "Siempre están las ganas de estar en el Club, pero por ahora quiero seguir un largo tiempo acá. Cuando vuelva a Chile, la prioridad siempre va a ser Universidad Católica", indicó.

Respecto a cómo se tomó su nueva nominación a la Roja, Gutiérrez manifestó: "Para todo futbolista, lo más importante es jugar en su selección. Para mí, este es un proceso nuevo porque la última vez, fui nominado en octubre del año pasado, pero no pude participar por una pubalgia que venía arrastrando y no estaba en condiciones. Por suerte el entrenador lo entendió en ese momento".

Sobre en qué condiciones llega a esta nueva convocatoria en el combinado criollo, el volante indicó: "Contento por esta oportunidad. Personalmente, me encuentro en un mejor momento físicamente y eso me da garantías de poder participar en la Selección".

Finalmente, se refirió a la posibilidad de jugar otro proceso clasificatoria y Mundial con la Roja. "No pienso a futuro, hoy me enfoco cien por ciento en el partido que tengo por mi club el sábado y luego viajar a los Ángeles para el partido contra Argentina, y después, el de Honduras. Más allá, no pienso, porque eso viene de la mano del rendimiento en la cancha y lo que esté haciendo en mi equipo. Sé que queda mucho camino para las Clasificatorias, así que ahora solo quiero pensar en estos dos partidos amistosos que vienen", cerró.

Revisa toda la entrevista aquí junto a EnCancha