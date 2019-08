Felipe Gutiérrez con todo: 'Lo de 'pecho frío' viene de gente que no sabe cómo vivo el fútbol'

Felipe Gutiérrez regresa a la Selección Chilena. Fue una de las sorpresas que ofreció el colombiano Reinaldo Rueda en el listado de jugadores que vestirá la camiseta de Chile en los amistosos de fecha FIFA ante Argentina y Honduras de los próximos días.

El exvolante de la Universidad Católica, hoy en el Sporting Kansas City de la MLS de Estados Unidos, conversó con La Tercera y comentó el apodo que recibe por parte de los hinchas de la Roja: "A mí me da lo mismo (que le digan así). Sí me afecta y me duele cuando daña a mi familia. Decir 'pecho frío' es una opinión muy básica de gente que no tiene idea de cómo trabajo y cómo vivo el fútbol", comentó respecto al apodo de "pecho frío" que recibe de vez en cuando.

"¿Por tener un mal partido alguien me puede juzgar y decir que tengo mala actitud? Que le pregunten a mi entrenador cómo es mi entrega en entrenamientos y partidos", agregó el volante nacional que será una de las alternativas para Rueda ante argentinos y hondureños.

El volante también tuvo palabras para el regreso de Claudio Bravo a las convocatorias de la Selección Chilena: "decide el entrenador. Claudio (Bravo) es un líder tenga o no la jineta. Que esté en la selección ya es importante", comentó.

Respecto a su posible retorno al fútbol chileno, donde es uno de lo más queridos por parte de la hinchada de la UC, Gutiérrez comentó que: "mi prioridad número uno siempre será Católica, pero uno nunca sabe si en el momento de evaluar volver a Chile hay otra dirigencia u otro técnico y yo no sea de su interés".

"No sería bueno para el fútbol nacional que un equipo tan grande como la U se vaya a segunda. Dejar de contar con alguno de los tres grandes en la liga sería muy negativo", cerró respecto a la lucha de la U por no descender a la Primera B.