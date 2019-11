Felipe Flores: 'La ANFP está esperando que un jugador termine herido para no jugar más'

Está decidido y a no ser que las movilizaciones digan otra cosa, el fútbol chileno regresará el próximo fin de semana. La ANFP mantiene su voluntad de "normalización" para que se termine el Torneo Nacional, y las otras competencias, y así dar por finalizada la temporada 2019 en medio de la crisis social y política que vive Chile.

En ello, el delantero de Deportes Antofagasta, Felipe Flores, expresó su molestia al no ser escuchados respecto a la voluntad del cuadro "puma": "los jugadores no queremos que se juegue más este torneo, aunque no sé si nuestro voto pesará. Hicimos una votación en el equipo y se concluyó que no queríamos jugar y se lo hicimos llegar al Sifup", comentó en conversación con El Mercurio.

"Ha pasado una semana y no nos han dicho nada. No sé si consideraron o solo se dejan llevar por lo que opinen los tres clubes grandes. Nuestro capitán, el 'Chapa' Rojas escribió eso en el famoso grupo de los capitanes, pero tampoco pasó nada", agregó el exariete de Colo Colo.

Respecto al supuesto grupo de "capitanes" que existe en whatsapp, Flores sostuvo que: "le preguntamos al 'Chapa' qué dijeron en el famoso grupo de capitanes, y dijo que no teníamos respuesta. No sé si la opinión de Antofagasta pesa poco o derechamente nada", sostuvo.

"Desde Curicó (Partido que tienen pendiente) se nos avisó que tengamos cuidados, porque la gente hará imposible para que no se juegue el partido, que nos irían a buscar al hotel y que no nos dejarían salir al estadio. La ANFP está esperando que un jugador termine herido para no jugar más, no sé qué esperan para suspender", cerró el delantero.