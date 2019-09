Felipe Campos y el mal momento de Colo Colo: 'No le hecho toda la culpa al técnico'

Colo Colo continúa entrenando para el duelo contra Audax Italiano. Los albos llevan tres partidos sin ganar por el torneo nacional y como visita suman ocho duelos sin conocer de victorias.

Esta semana, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, manifestó su apoyo al entrenador de los albos, Mario Salas.

En conferencia de prensa, Felipe Campos, analizó el mal momento del Cacique y aseguró que el principal problema no es de fútbol. "Más que en lo futbolístico, va en un tema de concentración. No pasa por un tema que Mario nos dice algo que hagamos y no lo hacemos, pasa más por un tema de concentración. En la semana entrenamos de buena manera y con mucha intensidad".

Además, el defensor también se refirió a las constantes críticas hacia el técnico albo y confesó que la responsabilidad no es solamente de él. "En este caso el líder de este grupo es Mario Salas, así que se entiende que siempre van a atacarlo, pero nosotros estamos tranquilos. El profe nos da todas las herramientas, pero ya después depende de nosotros de ponerle intencidad, concentración, el juego que queremos. No le hecho toda la culpa al técnico, porque nosotros somos los que jugamos. Tenemos que ser muy autocríticos sobre qué estamos haciendo mal y bien, y también pensar en ese factor de la mala suerte, que le puede tocar a cualquier equipo. Estamos trabajando para que no nos siga pasando".

El "Murci" también se refirió a qué puesto en el campo de juego le acomoda más."La verdad que la posición de central me gusta mucho. Soy lateral derecho, con varios técnicos he jugado en posiciones distintas, de stopper y de central. La verdad que yo me considero un jugador más defensivo que ofensivo, pero sí estoy más acostumbrado de jugar de lateral derecho, así que creo que es la posición por la que tengo que seguir luchando".

Sobre el próximo partido ante los itálicos, el defensa aseguró que es el duelo más importante, sobre todo para recuperar el segundo puesto de la tabla. "La verdad que es el partido más importante de lo que va, por el tema que nos pasó Audax. Es el foco que tenemos en mente ahora, se sabe que estamos lejos de Católica, queda mucho campeonato, pero es el partido más importante que tenemos para quedar en segundo lugar y sobrepasar a Audax".

Finalmente, al ser consultado sobre el superclásico, Campos afirmó que están enfocados en el próximo partido. "Te mentiría si te digo que no estoy pensando en la U, es un partido importante, pero también tenemos eso, creo que por pensar en otros partidos nos hemos salido del foco, estamos mentalizados y trabajando solamente para Audax. El foco está ahí en el fin de semana, ya se verá lo que pasa, se verá cómo quedamos en la tabla, los resultados y ahí vamos a ver qué nos depara después", sentenció.

Este domingo, Colo Colo visitará a Audax Italiano a las 15:00 horas en el Bicentenario La Florida.