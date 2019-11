Federer tajante: 'Sólo tengo una mujer en mi vida, mientras que otros jugadores…'

El tenista suizo Roger Federer destacó el gran papel que ha jugado su esposa Mirka Vavrinec tanto en su exitosa carrera como en su vida personal, donde han logrado mantener un larga duración pese a los viajes del suizo por el circuito.

Al respecto, el suizo comenzó diciendo que "como jugador, siempre está bien tenerla mientras otros jugadores tienen una esposa un año y luego la cambian. Cualquier cosa te puede hacer disfrutar, pero también te puede distraer. Mi vida es perfecta así. Siempre he estado enamorado de la misma novia, de la misma esposa, manejando la familia y protegiéndolos de la prensa. Ella no ha tenido una entrevista desde hace 12-15 años, así que la gente no sabe lo que hace".

En esa línea, añadió sobre su mujer: "Si hablo de tenis, ella tiene un gran impacto no en mi juego pero sí en mi personalidad, porque ella fue profesional antes que yo, tenía más experiencia cuando entré en el circuito"

Finalmente, el suizo indicó: "Trabajaba duro. Me hizo crecer y madurar en mis primeros años. Pienso que su apoyo es increíble, siempre me ayuda, me hace la vida más fácil sin importar que gane o pierda. Ella es una trabajadora nata. Es increíble. Espero que no cambie. Siempre estoy para ella y viceversa".