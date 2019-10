FC Barcelona reconoció más de 1.100 millones de dólares en deuda financiera

En el fútbol no todo es fútbol. El Fútbol Club Barcelona reconoció el incremento de su deuda financiera en 53% en el último año. En su memoria pública el conjunto catalán asumió que al 30 de junio de 2019 su pasivo alcanzaba unos 1.115 millones de dólares, y que US$ 554 tenían un vencimiento a corto plazo.

Una revisión de las cuenta de los blaugranas muestra que en comparación con 2017 la deuda total aumentó 115%. La partida más grande de la deuda corresponde a la de "acreedores comerciales y otras cuentas a pagar", que se elevaba a US$ 540 millones. Entre ellos estaban los US$176 millones que debía abonar al personal deportivo.

Informa El País que los culé cerraron la temporada 2018-2019 con un ingreso récord de US$ 916 millones y que para la campaña 2019-2020 prevé rondar los US$ 1.100 millones. En materia de sueldos y primas del plantel profesional alcanzaron un monto total de US$ 457 millones, lo que representa el 77% del costo en personal del club.