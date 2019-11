Experto del caso FIFA Gate sobre Sergio Jadue: 'La cárcel lo espera, eso es inevitable'

Durante la semana, la justicia norteamericana confirmó que por octava vez se aplazó la lectura de sentencia contra el exmandamás de la ANFP, Sergio Jadue, investigado y procesado por el caso FIFA Gate.

En ello, el periodista estadounidense Ken Bensinger, quien sigue el caso de cerca, conversó con La Tercera y fue tajante sobre el futuro de Jadue: "es imposible aventurarse sobre lo que pase con Jadue, pero la cárcel lo espera, eso es inevitable. Lo que no se puede tener con claridad es cuántos años irá a la cárcel ni que tipo de pena va a recibir".

"No han soltado mucho sobre el caso últimamente, aparte de saber que sigue en pie. Lo que sí se sabe es que dos de los condenados en diciembre de 2017, Juan Angel Napout y Jose Maria Marin están apelando al veredicto", agregó Bensinger.

Respecto a como avanza el caso, el periodista sostuvo que: "ha habido chismes de diferentes acusaciones nuevas, de condenas para los demás. Yo escuché hace poco que se formularán cargos contra nuevos individuos, pero no hemos visto nada de eso".

"El ya está condenado. Ya se presentó ante la jueza y aceptó su culpa. El único tema es cuál será su pena porque no lo pueden dejar así no más. En un momento el fiscal le dirá que ya no es útil y que deberá ir donde la jueza para que dicte su sentencia", sentenció.