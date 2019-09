Ex preparador de arqueros de la selección reconoció que Bravo nunca le pidió perdón por sus dichos

En marzo del año pasado, Claudio Bravo estuvo citado a la selección chilena pero este decidió no asistir, además, aprovechó de disparar en contra de la ANFP. El arquero, dio fuertes críticas a los preparadores de arqueros que en ese entonces, trabajaban con Juan Antonio Pizzi, entre ellos, José Ovalle. "No puede pesar lo que pesa, es una falta de respeto", sostuvo Bravo en ese entonces.

En la actualidad, José Ovalle se desempeña fuera del fútbol, trabajó un par de meses en Unión Española y en el Sifup. Al respecto de las declaraciones de Bravo, el ex preparador de arqueros indicó en una entrevista en El Mercurio que "yo creo que sí, me marcó, todo acto tiene su consecuencia, pero afortunadamente el fútbol no es mi única fuente de trabajo. Esto todo caso recibí mucho apoyo del gremio".

"Nunca me pidió perdón. La última vez que hablamos fue el 10 de octubre de 2017. No espero disculpas, yo creo que ya pasó. Sería grato poder volver a hablar con él, yo entiendo muchas situaciones y cosas que se dijeron, pero igual sería grato poder volver a hablar, porque yo tengo una muy buena imagen de él como deportista de élite. Esta imagen se ve empeñada por una tontera que no tiene mayor relevancia que podría haber sido evitable. No encuentro motivo por la cual salió a la luz pública", señaló Ovalle.

José, también tuvo palabras por el presente de la nómina de Chile y el regreso de Bravo, en donde sostuvo "su regreso es importante porque Arias no tuvo el nivel que todos esperaban en la Copa América. Las clasificaciones se vienen encima y Claudio es necesario, por ahora no veo grandes proyecciones a la altura de él", cerró.