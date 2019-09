Ex jugador de la NBA fue asesinado afuera de su casa

Andre Emmett no pudo llegar al hospital tras recibir un disparo afuera de su casa y falleció. El ex jugador de los Memphis Grizzlies y New Jersey Nets, no pudo continuar su carrera en la NBA y jugaba en la Liga BIG3.

Según la información que entregó la policía de la ciduad de Texas, el jugador estaba sentado en su automóvil frente a su casa en la madrugada cuando dos personas lo amenazaron con una pistola, luego de un altercado, Emmet decidió huir pero fue alcanzado por un disparo en su espalda.

Los vecinos de Andre indicaron que escucharon entre seis y ocho disparos afuera de su casa e identificaron el vehículo en el que los sospechosos huyeron: un auto Chrysler 300.

La liga lamentó la situación indicando que "el BIG3 está en estado de shock por la repentina y trágica muerte de Andre Emmett. Fue miembro de la familia BIG3 durante dos temporadas y nunca sin una sonrisa en su rostro. Su amabilidad hacia los demás y su comportamiento relajado lo alegraron mucho".