Ex jugador de Colo Colo relata la soledad en la que vive en San Antonio

Luis Fernando Araya fue jugador de fútbol durante diez años. Gran parte de su carrera fue en Colo Colo, donde fue campeón en 1941, 1944 y 1947. Hoy el ex albo tiene 99 años y vive en el olvido de San Antonio.

El ex futbolista conversó con el diario "El líder de San Antonio" y recordó cómo fue su retiro de este deporte en 1948. "El oído izquierdo me quedó prácticamente cerrado, porque cuando me retiré de Colo Colo tuve un accidente. Se lesionó Escuti de la muñeca, jugó como 20 minutos. Tuvo que salir y entré a jugar. En un entrevero el "Chico" Cremaschi tira al arco y no la alcanzo a tomar bien, me pega en la rodilla la pelota y le queda al mismo 'Chico'. La jugada siguió y por ir a buscar la pelota el defensa Fuenzalida me pegó un cabezazo en el oído. Quedé nocaut, me quedé en el suelo, me tiraron un balde de agua para despertarme y tuve que terminar jugando mareado. Me retiré por esa razón, porque tenía ese problema. Además, se portó mal Colo Colo, me descuidó".

Actualmente, Araya está con problemas para caminar, tiene que hacerlo con un carrito y ya suma ocho intervenciones quirúrgicas. "Tengo dos operaciones de cadera y otras más en la pelvis, en total tengo ocho operaciones: la vista, el oído, las caderas, los pies, todas cosas pesadas. Tengo que andar con esa cuestión así es que tengo bien poca actividad, ya hace más de dos meses. No puedo caminar por las lesiones que tuve jugando".

Finalmente, el ex jugador comentó la soledad en la que vive y que solamente espera su cumpleaños número 100 para que lo visiten. "Pido almuerzo afuera, por eso digo que estoy abandonado, pero me las arreglo de alguna manera. Aquí me quedo solo en las tardes, porque esta señora que me trae almuerzo se va a las dos. Me las arreglo a mi manera. Si me pasa algo he tenido que pedir ayuda a la fuerza para pararme. La alegría que tengo cada año es cuando me vienen a celebrar el cumpleaños", sentenció.