Everton utilizó dibujos de niños para representarse gráficamente en el partido contra Newcastle

Una linda iniciativa llevó a cabo el club inglés Everton, en donde difundieron por las pantallas del estadio dibujos de los jugadores creados por niños.

El club invitó a los alumnos de la escuela Linacre a visitar el campo de entrenamiento del Everton para participar en una sesión de sorteo con los retratos de sus jugadores.

Esta acción busca generar conciencia acerca de la importancia de la salud mental entre los niños y jóvenes.

Estos dibujos se usaron para anunciar informaciones del equipo, ya sean cambios, goles y sustituciones.

