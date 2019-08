Esteban Paredes y un nuevo refuerzo para Colo Colo: 'Todos se reforzaron, nosotros no'

Esteban Paredes habló sobre la lesión de Matías Zaldivia, las posibilidades de transformarse en el goleador histórico del fútbol chileno y también de la selección.

El delantero de Colo Colo aseguró que se toman con tristeza la dura lesión que sufrió el defensa argentino. "Una pena enorme, nos llega en una etapa muy complicada. Es uno de nuestros pilares en defensa. Es lamentable, pero cuenta con todo nuestro apoyo".

Sobre un eventual refuerzo que puedan sumar, Paredes aseguró que es decisión del cuerpo técnico. "Es decisión de Mario (Salas). No podemos, aunque queramos a un jugador, no lo podemos decir. Nosotros hemos hablado que todos se reforzaron y nosotros no. El técnico es el que decide, pero nosotros no podemos hablar esas cosas".

Ante la posibilidad de transformarse en el goleador histórico del fútbol chileno, el atacante confesó que está pensando exclusivamente en el duelo ante Palestino. "Es algo masivo, que todos están esperando. Estoy súper tranquilo y motivado con que el equipo ande bien. Si bien es un logro personal, acá estamos buscando un camino para jugar bien. No he pensado nada de eso, solo estoy enfocado en lo que viene para el grupo y partido. Aún debo conversarlo, pero estamos enfocados en el partido".

El "Tanque" señaló que estará atento al clásico universitario, y que está consciente del desafío que significará alcanzar a los cruzados en el liderato del torneo. "Siempre uno mira los clásicos, un tipo futbolero y profesional debe ver los partidos. Sabemos que Católica es el que mejor juega en el campeonato, que es el más regular. Queremos ganar y jugar bien. Es lo que quiere el cuerpo técnico y Mario".

Pensando en la posibilidad de que Claudio Bravo pueda sumarse a la selección chilena, Paredes solo tuvo palabras de elogio, además de asegurar que le encantaría tenerlo en Colo Colo. "Siempre hay un momento de conversar. De los que estén den el 100%, más Claudio que fue nuestro capitán tantos años. Esperemos que lleguen de buena manera. Quién no lo querría tener, obvio".

En el caso que logre romper el record, Paredes deslizó un premio que le daría a sus compañeros. "Una cena, como se lo merecen mis compañeros".