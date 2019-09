Esteban Paredes y posibilidad de seguir jugando: 'Voy a tomar la decisión a fin de año'

El Sifup organizó un homenaje a Esteban Paredes por igualar el récord de Francisco "Chamaco" Valdés, con 215 goles. En la ceremonia están presentes capitanes de los clubes, ex jugadores y entrenadores.

El delantero dio las gracias por el reconocimiento por parte de sus pares. "La verdad que estoy muy agradecido de mis compañeros de profesión, feliz por toda la gente que vino a hacerme este homenaje. Es gratificante para uno, me siento muy feliz de estar en esta profesión".

Además, el capitán de Colo Colo confesó que esto estaba planificado para cuando igualara a Francisco "Chamaco" Valdés. "Esto se venía hablando hace mucho tiempo con el Sifup, junto con los capitanes de cada equipo, me querían hacer este homenaje y no era para cuando superara el récord, sino que cuando llegara a la cifra de Chamaco Valdés".

Finalmente, Esteban Paredes se refirió a su futuro y aseguró que aún no ha decidido si efectivamente se retirará a fin de temporada. "Siempre he dado todo por Colo Colo, pero es una puerta que lo hemos hablado con el presidente, con Harold, pero todavía no se decide nada. A fin de año voy a tomar la decisión".