Esteban Paredes y el respeto que le tiene a la U: 'Jamas me burlaré del archirrival'

Esteban Paredes, delantero de Colo Colo analizó la previa del superclásico del fútbol chileno y la posibilidad de conseguir el record de goleador histórico.

En la antesala del partido, Paredes aseguró que da lo mismo cómo se encuentren en la tabla. "Es muy cliché lo que diré, pero independiente de las posiciones, es un partido aparte. Las posiciones no tienen nada que ver con lo que significa el partido".

El atacante confesó que está encantado de cómo jugó el equipo la semana pasada, por lo que espera conseguir una nueva victoria. "Yo sería el que debe estar nervioso por el récord. La semana pasada me gustó mucho cómo jugamos. En lo personal lo vivo a mil, hemos tenido una semana muy buena, esperamos estar a la altura del clásico. Si convierto mañana, mejor".

Paredes aseguró que aún no tiene decidido si será su último clásico. "Lo sabremos a fin de año, no lo sé, no lo he decidido. Físicamente me siento muy bien, lo conversaré con mi familia de aquí a fin de año".

Pensando en una eventual celebración en caso de conseguir el record histórico, Paredes descartó hacer algo burlesco. "Si lo hago, voy a festejar con mis compañeros y la gente en el estadio, pero no me voy a burlar del rival. No me parece hacer ese tipo de cosas".

Sobre el nivel de la Universidad de Chile, el goleador confesó que le tiene mucho respeto al equipo. "Yo lo he dicho, para el futbol chileno que la U descienda es muy malo, pero faltan muchos partidos, nosotros nos preocupamos por nuestro equipo, porque queremos pelear arriba. Uno siempre tiene que tener respeto por el rival, de repente hay gente que peca de soberbio, jamás me voy a burlar del archirrival".