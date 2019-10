Esteban Paredes y el comunicado de los grandes: 'No les nace de sentimiento, no se mojan el potito'

Esteban Paredes se mostró muy crítico respecto a la situación social y política que vive Chile por estos días. El delantero conversó con Los Tenores y aseveró que planean unirse como futbolístas para salir a manifestarse contra el gobierno de Sebastián Piñera.

Dentro de las medias que se han conversado en Macul para sumarse a las manifestaciones, Paredes sostuvo que: "la mayoría está de acuerdo, muchos tenemos familia. Tenemos que salir todos a tratar de tener una presencia, para así entre todos el pueblo se manifieste junto a nosotros y tener un Chile mejor para mañana".

"Tenemos muchos compañeros (Carlos Carmona, Iván Morales) que han ido solos, pero si nos unimos con el sindicato podemos ir en masa todos los jugadores", agregó respecto a la idea de unirse a los planteles de la U y la UC.

Al finalizar, le dejó un "sutil" mensaje a las dirigencias de los "tres grandes" por el comunicado que emitieron hace algunos días: "fue para hacer algo, pero que no les nace de sentimiento. No se 'mojan el potito', personalmente me pareció eso", cerró.