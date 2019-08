Esteban Paredes tras su gol histórico: 'Cuando anoto y voy donde la hinchada, quería llorar'

Esteban Paredes se convirtió en el máximo goleador del fútbol chileno junto a Chamaco Valdes tras anotar en el empate de Colo Colo ante Palestino.

En conversación con CDF, el delantero aseguró que esperará transformarse en líder solitario durante los próximos partidos. "Es uno más, de a poco se va a romper. Igualé al gran Chamaco y ahora queda esperar el próximo partido. Siempre es bueno hacer goles y hoy no fue la excepción. Tuve un poco de suerte porque le pega un poco al defensa, pero cuando la vi que venía en el aire, quería pegarle de primera".

El atacante de los albos aseguró que nunca pensó en poder alcanzar el record, sin embargo se lo dedicó a todos sus cercanos. "No me lo imaginé nunca. Cuando hago el gol y voy para allá donde estaba la barra quería llorar, pero todavía quedaba partido. Lamentablemente no se pudo ganar. Esto va para mis hijos, señora y padre. Están detrás de nosotros y ellos sufren conmigo, además tienen la alegría de celebrar esto. El gol marca un antes y después, he tenido muchas alegrías y tristezas, pero me quedo con el recuerdo de la gente que siempre es muy buena conmigo".

Pese a conseguir tan importante logro, Paredes se retiró molesto de la cancha por el resultado conseguido. "Son emociones encontradas porque queríamos el triunfo y ganar. El árbitro fue un desastre, pero hoy creo que la expulsión del Pájaro estuvo de más. Estábamos con la ilusión de ganar los tres puntos. Por otras razones no los pudimos llevar".