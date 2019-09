Esteban Paredes tras derrota ante Cobresal: 'Hay que luchar por el segundo lugar'

Esteban Paredes lamentó la derrota ante Cobresal y aseguró que el nivel de juego mostrado por el equipo fue bastante bajo.

El delantero solo le pidió disculpas a la gente por el duelo ante los mineros, y aseguró que deberán trabajar para revertir los malos resultados. "Era una fiesta y lamentablemente de la manera en que perdimos no fue adecuada. Necesitábamos ganar para alejarnos de los terceros y no lo hicimos. Me voy con pena, hace mucho no veía un Colo Colo jugar así".

Pensando en las expectativas en lo que resta del torneo, Paredes aseguró que deberán luchas por el segundo lugar. "Se nos aleja mucho, está muy difícil, hay posibilidades pero ellos están muy sólidos, hay que luchar por el segundo lugar. El otro es clasificar directo a la Libertadores, todavía estamos segundos".

Sobre la ausencia de Jorge Valdivia y Jaime Valdés, ambos expulsados en duelos anteriores, Paredes confesó que se extrañaron en cancha. "Fue un partido muy raro, muy malo de parte de nosotros. No estaba el Pájaro ni el Mago que nos dan claridad en la salida, en la última parte del campo y hoy no tuvimos nada de eso. Necesitamos a todos, pero esos dos son clave".