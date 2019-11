Esteban Paredes: 'Nosotros decidimos en conjunto con Coquimbo no presentarnos a jugar'

El fútbol retornaba con el duelo entre Unión La Calera y Deportes Iquique, que alcanzaron a disputaron 66 minutos de partido, luego que fuera suspendido, por el ingreso de manifestantes al estadio Bicentenario de La Florida.

Tras lo ocurrido, el delantero de Colo Colo, Esteban Paredes aseguró que no está la seguridad para jugar el fútbol. "Nos dijeron que iban a estar las condiciones para que pudieramos estar tranquilos. No hay seguridad, seamos claros, seamos directos, que haya sucedido esto es una lástima, pudo haber sido mucho peor mañana. Colo Colo convoca mucha más gente".

Además, el atacante albo añadió que no se jugará el partido contra los piratas. "Estamos todos de acuerdo con el tema social, pero tenemos que ver el tema integral de la familia. Nosotros decidimos en conjunto con Coquimbo no presentarnos a jugar".

Ante los rumores de amenazas para que no se lleve a cabo el fútbol, Paredes aseguró que no ha recibido, pero sí le han pedido que no se juegue por respeto a las manifestaciones. "Hay mucha gente que me la encuentro y me dice que no juguemos, que respetemos las decisiones o las cosas que están luchando, mi familia también está luchando por lo mismo. Amenaza no he recibido ninguna, pero hay mucha gente que me dicen que respetemos las decisiones que están tomando ellos. Es una lucha de muchos años".

Finalmente, sobre el futuro del campeonato, el delantero de Colo Colo aseguró que se definirá una postura en la asamblea del martes con el Sifup. "Eso se va a confirmar en la junta que se haga en la semana, ahí se tocarán todos los temas a seguir, pero con lo que pasó hoy, no hay la seguridad para volver al fútbol", sentenció.