Esteban Paredes habló sobre el record y los deseos de su familia porque no se retire

Esteban Paredes habló sobre su presente en Colo Colo, donde espera poder cumplir el récord de máximo goleador del fútbol chileno.

En conversación con FoxSports, el delantero habló sobre su situación tras el retiro. "Me he puesto a pensar, que será de la vida de Esteban Paredes después de jugar. Uno no se siente preparado hasta que pasa un mes y no estás todo el día en el camarín".

El atacante confesó que sigue esperando romper el record. "Esta es mi segunda casa, paso más acá que en mi propia casa. Va a ser muy complicado salir. Sueño que voy a hacer el récord. Me pasan muchas cosas".

Pensando en el inminente retiro, Paredes aseguró que tiene la decisión tomada, pero es su familia la que insiste en dilatar su carrera. "Es mi última camiseta jaja. Hay mucha gente que me dice que no me retire, mis hijos también, pero yo tomé la decisión y está un poco tomada y vamos a ver a fin de año. Por mí está tomada, es mi entorno el que insiste. Espero recuperarme bien y ser un aporte para mis compañeros".

Los albos no han sumado ningún refuerzo para el segundo semestre, en tanto confirmaron la salida de Esteban Pavez y José Aguilera.