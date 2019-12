Esteban González y ascenso de Concepción:'Estamos muy contentos con lo que hemos logrado'

Deportes Concepción ascendió a la Segunda División, luego de ganar la liguilla de la Tercera A.

El Presidente del cuadro lila, Víctor Tornería, y el técnico del equipo, Esteban González, conversaron con Los Tenores sobre la hazaña ante Deportes Limache.

El entrenador confesó sus sentimientos, un poco más tranquilo por lo vivido en la celebración del ascenso. "Un sueño, la verdad que estos dos años de trabajo han sido muy intensos. Ayer fue un día histórico, estamos muy contento con lo que hemos logrado, por lo que se ha formado, todavía estamos con muchas ganas de seguir aportando a nuestro equipo".

El mandamás de los lilas recordó lo díficil que ha sido todo este proceso y aseguró ahora hay que analizar lo que se hizo."Partimos el 2015 con el objetivo de recuperar el club y el proceso de desafiliación nos pilló en pleno. Esto ha sido mucho trabajo, tenemos que trabajar para que nuestro cuerpo técnico, nuestros jugadores tengan las condiciones. No hay que enceguecerse en el éxito, tenemos que hacer los balances, somos muy autocríticos con los trabajos, lo que se hizo bien hay que reforzarlo. Se nos viene un desafío tremendo pero en la medida que sigamos trabajando unidos esto debería seguir esta senda de alegría para los hinchas".

González también comentó que aún no está definido si seguirá como entrenador de Deportes Concepción."Ahora es momento de planificar lo que viene, no me puedo apresurar en la conformación el plantel, estamos recién celebrando aún. Las bases cambian, son jugadores profesionales los que vienen, con la Segunda División nunca se sabe. Hay que ver lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, es crecimiento mutuo. Vamos a ver, no hemos conversado nada, estaban todas las energías puestas en el día de ayer, ya habrá tiempo de conversar, pero hay ganas de quedarse".

Finalmente, Víctor Tornería aseguró que habrán cambios en los estatuos para que ellos puedan jugar en el fútbol profesional."En la reunión en la Federación del Fútbol de Chile se acordó, se va a modificar por un año los estatutos. Momentáneamente en el 2020 va haber una modificación para que hayan 45 equipos en el fútbol profesional", sentenció.