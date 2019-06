Estados Unidos dejó atrás a Francia para llegar a las semifinales de la Copa del Mundo Femenina 2019

Entre la polémica se fortalecieron. Por los cuartos de final de la Copa del Mundo Femenina FIFA 2019, la Selección de Estados Unidos derrotó 2-1 a la Selección de Francia en el estadio Parque de los Príncipes de la ciudad de París.

La capitana de las "The Stars and Stripes" de la entrenadora Jill Ellis se había manifestado en contra de una visita a la Casa Blanca y por eso fue criticada por el republicano Donald Trump. El resultado comprueba que no le importó.

Las norteamericanas establecieron desde el inicio su ventaja con el gol de Megan Rapinoe (5') y en complemento aumentarían la ventaja con el doblete de Rapinoe (65'). Las "Le Bleues" lograron descontar a través de Wendie Renard (81').

La Selección de Estados Unidos ahora se medirá con la Selección de Inglaterra para ver quién llega al juego final. Antes este sábado se confirmará la otra llave cuando se midan las selecciones de Holanda contra Japón y Alemania ante Suecia.