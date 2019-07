Esta fue la situación que desencadenó la salida de Agustín Orión de Colo Colo

"Estoy muy nervioso la verdad. Uno a veces espera otras cosas, pero en la vida y el futbol uno no está exentos de este tipo de decisiones. Agradecer a los que confiaron en mí para llegar a este club. A Aníbal (Mosa) como presidente, fue el que confió en mí, a Pablo Guede el DT que me trajo y me dejó conocer lo que es este club. A mis compañeros, a los utileros, a toda la gente que me recibió de la mejor manera", estas fueron partes de las sentidas palabras de despedida que esgrimió Agustín Orión tras anunciar que no seguía en Colo Colo.

Pero, ¿cuáles fueron los motivos para que el meta se fuera del club? Según pudo indagar ADN Deportes todo comenzó tras una dura discusión que tuvo con el entrenador del equipo, Mario Salas, la cual habría sido tan fuerte, que la terminaron escuchando jugadores y dirigentes del plantel dentro del estadio Monumental.

Uno de ellos fue Marcelo Espina, quien ingresó al lugar donde estaban discutiendo Orión y Salas y le dijo al golero "vos no jugas más", aunque antes de aquello, el gatillante mayor fue que el entrenador le manifestó a Orión que sería el tercer arquero del equipo, por detrás de Brayan Cortés y Darío Melo, hecho que habría molestado de sobremanera al argentino.

El meta le preguntó después a Salas por qué había perdido el puesto, a lo que el técnico le contestó que todo se debió por culpa de la lesión que venía arrastrando hace meses.

Seguramente este tema tendrá muchos capítulos más en los próximos días, pero lo cierto es que la relación entre Orión y Salas se quebró totalmente por la decisión del DT de no considerarlo para el segundo semestre, hecho que no fue aceptado por el trasandino.