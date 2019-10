Espina y su postura con juveniles albos: 'Para que salgan del club, deben haber jugado 100 partidos'

Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo analizó el presente de distintos jugadores del fútbol joven que militan en el cuadro albo.

Sobre la continuidad de Carlo Villanueva, en conversación con ADN Deportes, aseguró que están a detalles de concretarla. "Con Carlo estamos desde marzo negociando, estamos en la parte final. Se dilata porque los representantes viajan por temas laborales, nosotros igual tenemos reunión. Vamos a llegar a un buen acuerdo, las tres partes queremos que esto suceda. Carlo desea quedarse en Colo Colo y nosotros también. En las próximas semanas habrá novedades".

De paso, aprovechó de elogiar a Iván Morales, aunque confesó que debe mostrar su máximo nivel en el club. "Es un jugador valioso, lo tiene que demostrar acá. Tenemos que pensar en el aspecto deportivo, institucional. Todos los jóvenes que están en esta edad, no hay que acelerar proceso de maduración. En Chile teneos una desventaja con todo el fútbol sudamericano. No tenemos tercera ni sub 18. Esta maduración deben hacerla de forma paulatina. Para que salgan del club, deben haber jugado mínimo unos 100 partidos".

Por los reclamo de algunos clubes de volver a jugar playoffs, Espina centró su crítica por otro lado. "Acá se juega poco (mínimo 32 y máximo 38 partidos), eso es lo que se debe modificar. Además de la calendarización, porque vamos a contramano con el fútbol mexicano, europeo".