Espina sobre Colo Colo: 'El presupuesto que tenemos es para armar un buen equipo, competitivo'

El director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, habló este miercoles con los medios sobre los presupuestos que maneja el club para la siguiente temporada, y sobre la continuidad de Esteban Paredes y Jorge Valdivia.

Al respecto, comenzó diciendo que "no hemos empezado negociar con nadie, aún no conversamos con nadie. Hoy tuvimos una reunión de comisión fútbol donde se aprobó un presupuesto, y a partir de ahí me tengo que sentar con el presidente y con Harold (Mayne Nicholls), y analizar ese presupuesto que hay para ver cómo se va distribuyendo en renovaciones, contrataciones y en nombres. Aún es muy prematuro para empezar, así que en los próximos días comenzaremos a hacer algunas cosas".

¿Situación de Valdivia y Paredes? "No hemos conversado ni con Valdivia ni con Paredes, porque no tenía nada en la mano hasta la reunión que tuve este miércoles con la comisión fútbol. Esteban quiere seguir como futbolista y bueno, nada, será decisión del técnico si lo hace jugar. Si llega a renovar será por un año. Si él antes del año decide tomar la decisión de retirarse, lo puede hacer. Sabemos que el está disfrutando los últimos años de su carrera y él verá hasta cuando quiere jugar", indicó.

"Nosotros como club no podíamos iniciar conversaciones, porque al iniciarlas uno necesita algo para ofrecer. No nos apresuremos, los jugadores terminaron su actividad el lunes y las renovaciones y contrataciones demoran tiempo. Hay un presupuesto que me lo entregaron, nos juntaremos y evaluaremos los nombres que pensamos reforzar y ahí empezaremos a actuar", agregó el directivo.

Consultado sobre los jugadores que terminan contrato y que tienen la posibilidad de continuar en el club, Espina manifestó: "De los que les dijimos que tienen la posibilidad de seguir son Melo, Insaurralde, Paredes y Valdivia. Villanueva por su parte casi estamos cerrándolo".

¿El presupuesto permite armar un equipo que haga soñar al hincha en Copa Libertadores? "Nos vamos a reforzar lo necesario, aunque tenemos que ver dónde, cómo, el cupo de extranjero, para saber dónde lo vamos a utilizar (...) este presupuesto es para armar un buen equipo, competitivo", cerró.