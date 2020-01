Espina se molesta por el mercado de pase: 'No sé porqué siguen insistiendo con el refuerzo'

Marcelo Espina habló sobre el presente del cuadro albo y eventuales refuerzos que podrían llegar al equipo dirigido por Mario Salas.

El director deportivo de los albos aseguró que no tienen intención de reforzarse con un atacante ante las lesiones de Paredes y Costa. "No vamos a buscar delanteros. No sé porqué siguen insistiendo con el refuerzo".

Ante la posibilidad de sumar a Nicolás Ramírez, Espina aseguró que no es prioridad en estos momentos. "El marcador central no es algo imperioso y tampoco urgente. Si surge, surge. Si no, no hay problema. Internamente es algo que no estamos hablando".

De todas formas, tras las lesiones de dos delanteros claves, Espina ratificó la importancia de un jugador que está en la Sub 23. "Tiene que volver a Iván Morales, un grupo de futbolistas".

El “Calamar” se tomó con humor los nombres que suenan para reforzar al plantel, bajándole el perfil a las negociaciones que eventualmente mantendrían. "Si se acuerdan todos los nombres que dijeron y los hubiésemos contratados tendríamos un plantel de 53 jugadores. Varios juegan ese juego, pero yo no".