Espina por renovación de referentes albos: 'Varios terminan ahora, pero no hay que apresurarse'

Marcelo Espina, gerente deportivo de Colo Colo analizó el proceso de renovación de contratos que deberán enfrentar con los más experimentados del equipo.

En conversación exclusiva con ADN Deportes, sobre Jorge Valdivia, Espina aseguró que las conversaciones están suspendidas hasta más adelante del año. "Con Jorge estuvimos hablando desde un principio, pero ahora no lo hacemos porque queremos esperar cumplir el objetivo que tenemos como equipo. Tenemos un objetivo de clasificación a Libertadores y semifinales de Copa Chile. No nos queremos desenfocar".

Cuando se le consultó por Jaime Valdés, señaló que no hay que apresurarse para poder sellar renovaciones de contrato. "Con el directorio hemos decidido no desenfocarnos, que es ganar y clasificar o sacar una ventaja buena lo antes posible. Los contratos terminan a final de año, pero no hay que apresurarse".

Mientras que por Esteban Paredes, el gerente aseguró que el delantero seguirá en el club como futbolista o funcionario de la institución. "Yo particularmente no me he sentado con Esteban a hablar del tema, él ha dicho que a final de año tomará la decisión. Que lo disfrute. Pero con nosotros va a seguir sí o sí".

El próximo partido entre Colo Colo será frente a Huachipato hoy a contar de las 21:00 horas.