Según informaron desde el Bayer Leverkusen, el volante de la Selección Chilena, Charles Aránguiz, sufrió una lesión en el partido contra el Leipzig.

El "Príncipe Charles" se perderá los partidos amistosos de La Roja y el próximo partido contra el Eintracht Frankfurt.

Aranguiz sufrió una fractura en el metatarso derecho y un desgarro en uno de sus isquiotibiales.

Esta baja en los amistosos se suma a la de Diego Valdés, quien también sufrió un desgarro de músculo vasto lateral izquierdo.

