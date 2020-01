Ernesto Valverde sobre denuncia de Arturo Vidal contra el Barcelona: 'No veo ningún problema'

La situación de Arturo Vidal con el FC Barcelona se vuelve día tras día en un misterio mayor. El volante denunció a los catalanes por el no pago de $2,4 millones de euros por bonos adeudados desde la temporada pasada.

El problema es que dicho reclamo calza justo en el momento en que Vidal suena con fuerza para reforzar al Inter de Milán. El volante estuvo de vacaciones en Chile por las fiestas de fin de año y el pasado jueves regresó a la Ciudad Condal.

En ello, este viernes Ernesto Valverde comentó la situación de Vidal con el club: "sé que se ha hablado de eso. Supongo que es una diferencia de criterio en un momento determinado por una cuestión contractual. Pero no creo que eso tenga que tener alguna incidencia en la cuestión deportiva por lo menos", dijo.

"Creo que el cauce deportivo es el que me importa a mí. Él entrena bien, ayer se incorporó como los demás. Está como siempre", agregó el entrenador de los catalanes.

Sobre lo mismo, Valverde aclaró que la situación no debería afectar la imagen futbolística que tiene de Vidal: "es un tema que tiene que resolver él con el club. No veo ningún problema. Eso se solucionará y de una manera interna. No me parece que sea la primera vez que ocurre ni la última", complemento.