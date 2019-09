Ernesto Valverde sobre Arturo Vidal: 'No he encontrado la forma de jugar con once centrocampistas'

Barcelona tiene que comenzar a subir en la tabla de posiciones de la Liga española, actualmente los culés están 6tos con 10 puntos, con tres partidos ganados, uno empatado y dos perdidos.

El entrenador del Barsa, Ernesto Valverde, aseguró que es una buena oportunidad para empezar a remontar. "Creo que nosotros tenemos que dar un paso al frente, sobre todo fuera de casa, porque no estamos consiguiendo buenos resultados. Y mañana tenemos una oportunidad, y además es bueno que el rival sea un rival como el Getafe. Ellos son un rival que te pueden pasar por encima en momentos determinados del juego y eso nosotros no lo tenemos que permitir. Entonces el que sea un gran rival para nosotros es bueno".

Al ser consultado sobre Arturo Vidal, el técnico blaugrana aseguró que hay mucha competencia en el puesto. "Arturo sí ha estado participado en algunos partidos, hay muchísima gente en el centro del campo. Lo sé yo, lo saben los jugadores y todo el mundo sabe cómo juega el Barcelona. Hay mucha competencia, no he encontrado la forma de jugar con once centrocampistas, me resulta imposible", sentenció.

Este sábado, Barcelona visitará al Getafe a las 11:00 horas. La próxima semana, el cuadro culé volverá a disputar Champions, enfrentará al Inter de Milán de Alexis Sánchez, el próximo 2 de octubre.