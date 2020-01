Erick Wiemberg no se resigna a fichar por la U: 'Entiendo que me quiso o me quiere'

Fue uno de los nombres que interesó en la Universidad de Chile, pero los líos entre Deportes Valdivia y Unión La Calera hicieron que los azules desistieran. Erick Wiemberg fue el jugador en que los universitarios se fijaron, pero finalmente no llegará al CDA por los problemas que hay entre el "terrón" y los "cementeros".

En el cuadro sureño, dueños del pase del lateral, están molestos con los caleranos, pues tienen entrampada cualquier opción de que Wiemberg pueda decidir su futuro para el 2020.

Por lo mismo es que el defensor se mostró muy preocupado por la situación: "no tengo nada que ver con el enredo, he estado en conversaciones con Valdivia y aún me queda pendiente una conversación con La Calera para esclarecer mi tema, es lo único que me falta", comentó a La Tercera.

"Estoy entrenando desde el lunes en Valdivia. A mi me dicen que pertenezco a Valdivia. La Calera quiso hacer uso de la opción de compra, pero fuera de plazo. Valdivia dice que yo tengo que seguir acá y yo obviamente lo voy a cumplir, tengo que hacer caso yo no firmé nada con Calera", agregó el lateral.

Respecto al interés de la Universidad de Chile, Wiemberg comentó que: "entiendo que me quiso o me quiere. Es obvio que uno siempre quiere seguir creciendo. Me motiva que me quieran".