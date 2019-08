Erick Pulgar fue presentado como nuevo refuerzo de la Fiorentina

Con la número 7 oficializó su pase el chileno Erick Pulgar, quien jugará por la Fiorentina los próximos cuatro años. El dorsal, es el mismo que ocupó David Pizarro durante su paso en el cuadro italiano.

Al respecto, Pulgar indicó que "he hablado con Pizarro y me ha ayudado a elegir. Ahora solo quiero entrenar y reunirme con el equipo para estar preparado para el campeonato".

"He crecido mucho, ya sea en el Bologna como en la selección. No solo en la Copa América. Hace tiempo que jugando con Vidal y Aránguiz al lado mío he mejorado mucho", recordó el chielno.

La cuenta oficial del equipo italiano, mostró el primer entrenamiento de Erick Pulgar vistiendo la camiseta de la Fiorentina.

La Fiorentina jugará un amistoso contra Galatasaray este domingo, por lo que es posible que Erick Pulgar realice su debut, mientras que competitivamente, el 24 de agosto se estrena la Serie A ante Napoli, donde el chileno podría ganar minutos en cancha.