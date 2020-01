Enzo Ruiz sobre Jaime Valdés: 'Es un crack con todas las letras'

Deportes La Serena está en Santiago esperando el duelo contra Deportes Temuco para definir al segundo ascendido a Primera División.

El lateral izquierdo, Enzo Ruiz, conversó con Los Tenores y anticipó el esperado partido contra el pije. "Por algo Temuco está en la final junto a nosotros, más allá que si el torneo hubiera terminado de manera normal no habrían clasificado a la liguilla, pero han hecho las cosas muy bien. Es un rival muy duro, tienen jugadores de experiencia, va a ser un lindo partido. Tenemos que tener cuidado porque es un equipo que ataca bien y manejan muy bien los balones detenidos".

Hasta el momento el cuadro papayero no ha jugado un partido de fútbol de manera oficial. El uruguayo aseguró que no hay excusas para este duelo."La verdad que sabíamos desde el momento que se confirmó esta liguilla un poco atípica que íbamos a llegar así, no hay excusas muchos menos para una final. Ellos llegan con ritmo de partido que es favorable, pero no hay que poner excusas y afrontar de la mejor manera sabiendo lo que nos jugamos".

El lateral aseguró que hay que dar vuelta la página con respecto a las decisiones tomadas durante el estallido social. "No podemos quedarnos en eso ni lamentarnos si se hubiesen jugado las tres fechas que faltaban, estábamos a tres puntos de Wanderers con la posibilidad de ascender directo, nos encontraba en un alza importante como equipo, pero no hay que quedarse en eso, éramos justos merecedores de algo importante también. Ahora tenemos la posibilidad de enfrentar a Temuco y definir el último cupo que queda para ascender. Quizás nunca más pueda jugar una final, pero siempre hay que tomarla como la última que jugarás en tu carrera, creo que hay que aprovecharlo y disfrutarlo".

Además, el jugador de Deportes La Serena tuvo palabras para Jaime Valdés. "Sin duda, es un gran jugador, no lo voy a descubrir yo, a mí lo que más me sorprendió es su calidad humana, se integró como uno más, siempre está a dispoción para ayudar en lo que sea, es un crack con todas las letras", sentenció.

El partido entre papayeros y temuquenses será este jueves a las 20:00 horas en el estadio Nacional.