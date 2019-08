Enzo Francescoli se sumó a los halagos para Paulo Díaz en River Plate

El director deportivo de River Plate e ídolo del elenco millonario, Enzo Francescoli, reveló la complejidad que significó para el club fichar a Paulo Díaz.

"El club desde hace un año y medio ha tomado una decisión. No compramos porque nuestro plantel está bien. Uno no debe comprar por comprar. Ojo, a veces nos equivocamos. El plantel está muy bien. Sumamos un detalle como Paulo, ya que necesitábamos un polifuncional en defensa. Costó y no es fácil negociar con los equipos de Arabia", sostuvo el ex volante de la selección uruguaya.

En esa línea, Francescoli agregó: "River económicamente está bien porque tiene capital en su plantel, con cuatro o cinco chicos jóvenes con futuro".

Cabe recordar que River enfrentará este sábado al Racing de los chilenos Gabriel Arias, Marcelo Díaz y Eigenio Mena, en un cotejo que podría significar el debut de Díaz por los de la banda sangre.