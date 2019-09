Entrenador de Niemann tras su título en el PGA Tour: 'A mí no me sorprendió tanto'

El entrenador de Joaquín Niemann, Eduardo Miquel, habló este lunes con Los Tenores de ADN tras la soberbia actuación que logró el golfista chileno durante este fin de semana en Estados Unidos, conquistado su primer título en el PGA Tour.

Al respecto, el DT comenzó diciendo que "a mí no me sorprendió tanto. Estuvimos practicando hace dos semanas cuando estuvo en Chile y lo vi entrenando muy muy bien técnicamente, me encanta como lo está haciendo y me tincaba que iba a tener un buen comienzo, que estaba cómodo con su juego. No sé si ganar, pero no me sorprende que haya tenido una tremenda actuación".

Sobre los cambios que ha realizado Niemann en su juego, indicó: "Hizo un cambio de coach en Estados Unidos a mediados de año. Empezó a trabajar con un español que usa un método diferente de cómo entrenar el putter (tiro cerca del hoyo). Es un método de entrenamiento más metódico que lo ha ayudado mucho a Juaco".

Consultado sobre cómo fueron los comienzos de "Joaco" bajo su dirección técnica, Miquel sostuvo: "Nosotros trabajamos mucho con los niños desde los 13 años hacia adelante, para que puedan manejarse bajo presión. Yo les doy mis herramientas con mi experiencia como profesional con todo lo que uno ha vivido. Hay niños que les sale fácil y Juaco es uno de ellos, es muy maduro y entiende muy bien el tema de disfrutar el juego, de poder tener esas herramientas para poder mantenerse y dar el salto como lo está haciendo".

"Niemann asimila muy bien cuando uno le corrige algunas cosas. Es muy maduro para lo que tiene que hacer como deportista y ahora lo está demostrando", agregó el entrenador.

Finalmente, el técnico se refirió sobre los cambios en el calendario que tendrá el golfista criollo tras su priemr gran título. "Sin duda que va haber un cambio en el calendario. Claramente va a entrar a muchos campeonatos que no tenía asegurado que juegan los cincuenta mejores del mundo, pero es un agrado poder planificarse y no estar dependiendo del ranking para poder entrar a los campeonatos", cerró.