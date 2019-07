Entrenador de Erick Pulgar dio a conocer por graves problemas de salud

Sinisa Mihajlovic, entrenador del Bologna donde juega Erick Pulgar dio a conocer un grave problema de salud.

El entrenador croata padece de leucemia, lo cuál lo ha tenido complicado durante el arranque de la pretemporada.

Fue en conferencia de prensa donde comunicó su situación actual. Desde el club italiano le manifestaron todo su apoyo, ratificándolo en su puesto. "Desde el comienzo de la pretemporada he tenido fiebre. Mi señora no creía que yo estuviera enfermo. Me hice algunas pruebas y los resultados dicen que tengo leucemia. Esperemos que haya sido detectada en una fase inicial".

Mihajlovic fue clave en la salvación del Bologna para quedarse en primera división. Además, el entrenador constantemente elogió el nivel de Erick Pulgar por su buen rendimiento.