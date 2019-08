Enrique Osses y la denuncia de Rolín contra Gilabert: 'Se trata de un mal entendido'

Las repercusiones sobre el supuesto insulto racista del juez Francisco Gilabert contra el volante uruguayo Alexis Rolín de la Universidad de Concepción sigue sumando capítulos. Esta vez fue Enrique Osses quien salió en defensa del árbitro.

El presidente de la comisión de árbitros de la ANFP conversó con La Tercera y aseveró que: "lo primero que me gustaría aclarar y dejar muy en claro es que como ANFP, FIFA y Conmebol estamos comprometidos contra todo tipo de suceso discriminatorio y racista que pueda ocurrir en el fútbol", partió comentando.

"Se necesitan pruebas concretas y una acusación formal del club para poder investigar este hecho de manera formal. Sí te puedo decir que realicé una investigación informal, hablé con los árbitros y me niegan absolutamente la declaración que hace el señor Rolín", agregó respecto a la situación.

Osses complementó con que: "se trata de un mal entendido. Él árbitro me dice lo mismo que les dijo el futbolista Mario Parra ('no me mires feo'). Creo que se confundió Rolín. Nunca hubo un tenor de discriminarlo", sostuvo.

Al finalizar, Osses aseveró que: "conversé con Francisco y con todos los guardalíneas. Existe un intercomunicador y están todos en contacto permanente. Todos me dicen que nunca hubo una frase discriminadora. Francisco está tranquilo porque sabe bien lo que dijo, y que ha sido respaldado por sus asistentes y un futbolista de campo como Mario Parra", cerró.