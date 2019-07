Endler criticó el desempeño de Arias durante la Copa América

La golera chilena Christiane Endler fue sumamente crítica con las actuaciones que ha tenido Gabriel Arias durante la Copa América con la Roja, asegurando que no lo ha visto en buen nivel.

En conversación con el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red, sostuvo que "está claro el error que cometió en el segundo gol (frente a Perú). Siento que comete muchos errores en la toma de decisiones. Lo de salir cuando viene un jugador con marca no se debe hacer, dejar el arco vacío. El primer gol creo que también su ubicación no era buena".

En esa línea, la capitana de la selección femenina agregó: "Lamentablemente a Arias no lo conozco de antes, no había visto sus partidos. He visto solamente lo de Copa América y no me ha parecido muy bueno. Yo no lo puedo juzgar por lo anterior (en Unión La Calera y Racing), porque no lo había visto la verdad. Lo que vi en la Copa América, no fue su mejor torneo, claramente. Tuvo varios errores".

Consultada sobre si creía que a Arias le había afectado las comparaciones con Claudio Bravo, indicó: "Creo que sí, porque está todo el mundo ahí, atento a lo que va a hacer".