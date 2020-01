En Unión Española se mantienen firmes sobre Copa Chile: 'No nos presentaremos, esto es ilegal'

En Santa Laura hay indignación. Unión Española mantiene su postura de no presentarse a las semifinales de la Copa Chile ante la Universidad de Chile, encuentro que fue programado por la ANFP para el sábado 18 de enero desde las 20:30 horas en La Serena.

Los hispanos reclaman que el encuentro no debe jugarse: "acabamos de hablar con Jorge Segovia. Responderemos con un oficio a la ANFP. Este martes mandaremos preguntas, como cuáles son las bases o con qué jugadores actuamos", partió diciendo Luis Baquedano, gerente general de Unión Española a El Mercurio.

"Pablo Aránguiz, por ejemplo, ¿jugará por la U o por Unión? ¿Podremos contar con quienes fueron parte del plantel el año pasado?", agregó el dirigente hispano respecto al duelo ante los azules.

E insistió en que: "no nos presentaremos, esto es ilegal. Es tan arbitrario que programan el 18 de enero en La Serena, el 22 en Temuco la final y el 24 comienzan el Campeonato. No es que Unión no quiera jugar, la Copa Chile 2019 se terminó y este es otro torneo", confirmó.

"Esperamos que la ANFP designe el Chile 4 en un consejo extraordinario porque en uno anterior ya se definió que el torneo y la Copa Chile se daban por terminados. Lo que hace Sebastián Moreno, quien dio la venia a esa decisión, está fuera de bases", complementó Baquedano.