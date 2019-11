En Inglaterra se lanzaron con todo en contra de Bravo tras derrota ante Liverpool:'Él es lo que es'

Nuevamente la prensa inglesa volvió a destrozar a Claudio Bravo. Si ante lo hizo cuando el chileno reemplazó a Ederson en la Champions League y se fue expulsado, este domingo fue porque encajó tres goles en la derrota del Manchester City por 3-1 ante el Liverpool.

Sky Sports no tuvo reparos con el chileno y lo culpó en el tercer tanto que anotaron los reds: "Uno de los mejores centros que puedes ver. No fue Trent Alexander-Arnold, Kevin De Bruyne, qué asistencia de Jordan Henderson. Y el arquero... él es lo que es (...) Además, respecto al 1-0 de Fabinho, el ex lateral de Manchester United señaló que "es un golpe fantástico. Soy duro con los porteros, pero no creo que ese tiro deba irse adentro. Es un gran golpe, pero un portero superior lo salva".

Por su parte Daily Mirror sostuvo que "fue el eslabón más débil. Sin culpa en los dos primeros (goles), pero responsable en el tercero. Parecía nervioso".

Finalmente, The Guardian indicó sobre el meta nacional lo siguiente: "El mediocampista del Liverpool lo hizo de manera brillante. A ningún portero le gusta que lo golpeen a tanta distancia, pero la técnica y precisión de Fabinho establecen el tono perfecto para Liverpool". Además, dicho medio se refirió al 3-0 de los 'Reds'. "Mané había encontrado espacio alrededor de la parte posterior de Walker, su cabezazo era firme y Bravo solo podía darle una manotazo en el costado de su red".