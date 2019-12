En España aseguran que Marc André Ter Stegen entrará al quirófano

Una alarmante noticia para el Barcelona entregaron este lunes los medios españoles, tras afirmar que el golero titular del equipo, Marc André Ter Stegen, se habría resentido de una lesión y en los próximos días entraría al quirófano.

Al respecto, el diario Sport comenzó diciendo que "el portero del FC Barcelona Marc-André ter Stegen se verá obligado a pasar por el quirófano al final de la presente temporada si en los próximos meses no remiten las molestias que arrastra en la rodilla derecha"

En esa línea, añaden: "Ter Stegen es baja, a la espera que remitan las molestias, por lo que su presencia en la próxima alineación de Ernesto Valverde, técnico blaugrana, no está garantizada por ahora.

Finalmente, el medio sostiene que "el jugador alemán está siendo sometido a un tratamiento conservador desde hace tiempo, aunque la tendinopatía no remite. En el caso de que las molestias le impidan jugar con regularidad antes de que concluya la temporada, no se descarta que Ter Stegen avance su entrada en el quirófano y no espere a la Eurocopa. De momento, tanto el jugador como los servicios médicos del club blaugrana han apostado por un tratamiento conservador".