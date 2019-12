En España aseguran que el Inter tendría una inminente respuesta por Arturo Vidal

En medio de los múltiples rumores que hablan de un eventual traspaso de Arturo Vidal al Inter de Milán, desde España hicieron eco de la situación y ya hablan de una inminente respuesta que tendría el elenco italiano por el chileno.

"El Inter de Milán lleva tiempo interesado en Arturo Vidal, pero aún no tiene clara la fórmula para afrontar el fichaje del chileno. Sin embargo esto no durará mucho, ya que antes de que termine el año los italianos darán su respuesta definitiva al conjunto azulgrana. No van a ser unas negociaciones fáciles, y veremos por cual de las dos variables que a día de hoy son posibles optan los 'nerazzurri'", comienza diciendo la publicación sobre el nacional.

En esa línea, añaden: "La primera opción estaría más cerca de lo que pretende el Barça, y consiste en un traspaso normal y corriente. El valor en el que se ha tasado a Vidal ronda los 25 millones de euros, y si el Inter ofreciera pagar esta cantidad los azulgranas se plantearían dar salida a uno de los revulsivos habituales de Valverde".

"Sin embargo, los italianos desearían que el conjunto culé se sentara a negociar con otra fórmula sobre la mesa, la cual el director deportivo del Inter, Piero Ausilio, ya se ha encargado de mencionar a la secretaría del equipo catalán. La oferta por la que, sin duda, optarían los de Conte es una cesión con opción de compra obligatoria una vez termine la temporada, que oscilaría en una cifra muy similar a la anteriormente mencionada", agregan.

Finalmente, el medio sostiene que "los 'nerazzurri' quieren que el asunto se resuelva lo antes posible, y por eso van a decidirse antes de que se abra el mercado de invierno. Los transalpinos estuvieron muy pendientes de la importancia que Vidal tuviera durante el Clásico, donde volvió a ejercer de revulsivo desde el banquillo entrando en el minuto 55, por lo que disputó prácticamente toda la segunda mitad. El chileno es un jugador muy importante para Valverde, pero una buena oferta haría que el Barça se planteara su salida".