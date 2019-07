En China se fueron en picada contra el City: los trataron de 'arrogantes' y 'faltas de respeto'

Manchester City no tuvo un gran paso por China durante la pretemporada que se encontraba realizando en el país asiático, debido a una inesperada acusación que hicieron desde aquel país en contra del conjunto del chileno Claudio Bravo.

La agencia de noticia Xinhua -encargada de todo lo contingente al gobierno chino- acusó a la escuadra de Pep Guardiola de "arrogante" y "falta de respeto" durante los partidos jugados por Asian Trophy.

"El amor de los aficionados chinos por el Manchester City no es correspondido en el territorio chino (...) la actitud del City en China enseña que vinieron motivados por el deseo de ganar billetes, no corazones. Para el conjunto campeón de la Premier League, su presencia en China no fue más que una obligación comercial y su falta de entusiasmo y manera como lidiaron con los aficionados locales contrasta con lo que otros equipos hicieron aquí", decía la primera parte del texto lanzado por la agencia.



En esa línea, terminaron con una frase aún más potente: "La arrogancia y falta de respeto del City a los aficionados chinos fue totalmente diferente a lo que hicieron el Wolverhampton o el Newcastle. Esos equipos se van de China con nuevos aficionados y más respeto; el City se va sin nada".