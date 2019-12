Empieza el camino: FIFA confirmó fecha de sorteo de las clasificatorias para Qatar 2022

Se viene el inicio de la fiesta, una de las más largas y peleadas del mundo. Las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 arrancarán el próximo mes de marzo en el continente, pero será la próxima semana cuando se conozca el fixture.

Así lo ratificó este miércoles la FIFA, luego de que a través de la cuenta de la Copa del Mundo 2022 se informara que Sudamerica y África ya tienen fechas listas para sortear el calendario que los tendrá enfrentándose entre los países participantes para buscar a los clasificados para el mundial de Qatar.

En primer turno será Sudamérica quien conozca el fixture que tendrá para ir a buscar los cuatro boletos y medio para la siguiente Copa del Mundo. El próximo martes 17 de diciembre, desde las 10:00 horas se sabrán los rivales de Chile en el calendario.

Cabe recordar que son 10 las selecciones que participarán del sorteo, de las cuales cuatro clasificarán de manera directa a Qatar 2022, mientras que la quinta mejor selección deberá buscar su cupo en un repechaje intercontinental. El calendario comenzará en marzo del 2020 y se extenderá hasta noviembre del 2021.

Cuatro días más tarde será el turno de la Confederación Africana de Naciones (CAF) quienes sabrán su sorteo.

