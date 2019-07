Emilio Hernández anunció su retiro del fútbol profesional tras estar sin club durante la presente temporada.

El atacante anunció su decisión tras publicar una fotografía en Instagram confesando su alejamiento de las canchas. "Me retiro muy agradecido de todo lo que me dio el fútbol. Me regaló una vida mejor y una familia hermosa".

Durante la temporada pasada, el jugador defendió la camiseta de Deportes Melipilla. Además registra pasos por Colo Colo, Universidad de Chile, Everton, Argentinos Juniors, entre otros clubes.

El jugador también fue seleccionado chileno durante el periodo de Marcelo Bielsa, llegando a disputar siete encuentros con la "Roja".