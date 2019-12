Eligen las 50 camisetas de fútbol más lindas de la historia

Antes de finalizar este 2019 y dar comienzo a 2020, salieron escogidas las 50 camisetas de fútbol más lindas de la historia.

El portal ‘FourFourTwo’ fue el encargado de elaborar este conteo sobre algo sumamente llamativo del fútbol mundial, como son las indumentarias deportivas. Con sólo verlas, grandes recuerdos vienen a la mente.

Dentro del listado no hay ninguna que tenga relación con Chile, ni de selecciones ni de equipos nacionales.

1- Dinamarca, titular (1986).

2- Boca Juniors, titular (1981).

3- Holanda, titular (1976).

4- Lazio, titular (1982-83)

5- Inglaterra, tercera camiseta (1990).

6- Francia, titular (1984).

7- Saint-Etienne, titular (1980-81).

8- Napoli, titular (1990-91).

9- Bastia, titular (1978-79).

10- Ascoli, titular (1981-82).

11- México, titular (1998).

12- Tottenham, titular (1985-87).

13- Sampdoria, titular (1991-92).

14- Club América, titular (1994-96).

15- Atalanta, suplente (1990-91).

16- Colombia, suplente (1990).

17- Verdy Kawasaki, titular (1993-94).

18- Gales, suplente (1980-83).

19- Manchester City, suplente (1988-90).

20- Stockport County, titular (1980-82).

21- Juventus, titular (1983/84).

22- Francia, suplente (2011-12).

23- Fiorentina, suplente (1996-97).

24- Corinthians, titular (1982-83).

25- Argentina, titular (1986).

26- Marsella, titular (1971-72).

27- Nagoya Grampus Eight, titular (1994-95).

28- Nigeria, titular (1998)

29- Roma, titular (1982-83)

30- Gremio, titular (1989-90).

31- Brasil, titular (1986).

32- New York Cosmos, titular (1979).

33- Unión Soviética, titular (1970).

34- Francia, titular (1982).

35- Atalanta, suplente (1991-93).

36- Tampa Bay Rowdies, titular (1978-81).

37- Bélgica, titular (1984).

38- Tampico Madero, titular (1980-82).

39- Madureira Sporting Club, arquero (2013).

40- Fiorentina, titular (1992-93).

41- Colorado Caribou, titular (1978).

42- Barcelona, titular (1982-89).

43- Newport County, titular (2004-2005).

44- PSG, titular (1993-94).

45- Milan, titular (1989-90).

46- Blyth Spartans, titular (1993-94).

47- Escocia, titular (1978).

48- Greenbank -sub 10-, titular (2006).

49- Estados Unidos, suplente (1994).

50- Gamba Osaka, titular (1996-97).

