Elías Figueroa: 'Apoyo todas las peticiones sociales en búsqueda de reivindicaciones postergadas'

Elías Figueroa, histórico jugador de la selección chilena analizó el presente del país y la serie de manifestaciones que se han realizado.

El exzaguero conversó con El Mercurio de Valparaíso y aseguró que respalda las protestas, pero no avala la delincuencia. "Hay mucha gente que tiene toda la razón para reclamar por las injusticias que se están viviendo a todo nivel en nuestra sociedad. Sin embargo, el llegar a destruir al nivel que se ha hecho no me parece correcto".

Sobre el malestar de la gente, Figueroa aseguró que la gente iba a explotar en algún momento. "Es cierto que lo acontecido era esperable por la gran decepción que existe entre las personas hacia la clase política y una serie de situaciones que han afectado el bolsillo de las familias chilenas, pero no con el nivel de violencia que se ha visto".

El exjugador del Inter de Porto Alegre manifestó su apoyo a la gente en medio de estas protestas. "Apoyo todas las peticiones sociales de la gente en búsqueda de reivindicaciones postergadas, pero no puedo estar de acuerdo con la destrucción que han vivido tantas ciudades".