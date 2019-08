El triste mensaje que mandó Van Persie sobre Alexis Sánchez 'Se veía feliz en Arsenal y ahora no'

El negro presente que vive Alexis Sánchez en el Manchester United sigue siendo un blanco de opiniones en Inglaterra y de ídolos del club.

Es el caso del holandés Robin Van Persie, quien emitió declaraciones del actual momento que vive el ariete chileno en los "Diablos Rojos".

"No me parece muy feliz Alexis. Se veía feliz en Arsenal y ahora no. Lo que he aprendido con los años es que la forma en que te sientas mentalmente, cómo lleves tu vida, tiene una gran influencia", lanzó el exatacante en conversación con el Daily Mail.

Consultado sobre cuál era la presión que llevaba a lo anterior, indicó: "A lo largo de los años lo he pensado mucho y la presión es aire. No puedes tocar la presión, pero es lo que te pones encima. Es importante poner la presión en una caja y vivir con ella. Obviamente la presión está ahí, porque estás jugando por un gran club y todos tienen opiniones sobre ti. Pero tienes que manejarlo", afirmó el subcampeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Finalmente, Van Persie indicó sobre el tocopillano que "llegó a un equipo que realmente no hacía fútbol de ataque, porque estaba (Jose) Mourinho. Yo entré en un equipo con todos los jugadores maduros allí: Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Paul Scholes, Ryan Giggs, Michael Carrick. En el Arsenal fui uno de los mayores, capitán, y aquí podía entrar y divertirme, porque los muchachos resolvían todas las demás cosas al lado", expresó.