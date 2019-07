El terrible pelotazo que se llevó Nicolás Mahut en la final de dobles de Wimbledon

Infartante. Así fue la final de dobles de Wimbledon entre los franceses Nicolas Mahut y Édouard Roger-Vasselin, contra los colombianos Juantos Sebastián Cabral y Robert Farah, a tal punto, que hubo un terrible pelotazo durante el penúltimo game del partido.

La víctima fue Mahut, quien al intentar responder un potente smash de Farah, terminó recibiendo un brutal pelotazo en el rostro. Fue tan fuerte, que luego de ello cayó desplomado al suelo.

Pese a la alarmante situación, el tenista francés pudo seguir disputando el partido junto a su pareja, aunque finalmente caerían en cinco reñidos sets ante el binomio cafetero.

😱 Terrible! Nicolas Mahut in the final of doubles #Wimbledon2019 got a ball in the eye! #wimbledon #tennis pic.twitter.com/KsjvApgsYI